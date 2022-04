SDP:n Piirainen: Maatalouden akuuttiin kriisiin vastataan kehysriihen päätöksillä – elintarvikeketjun rikollisuuteen puututaan

- Nopeavaikutteiset tukimuodot tilojen maksuvalmiuden tukemiseksi sekä toimet, joilla vauhditetaan energiaomavaraisuuden kasvattamista ja siirtymää pois fossiilisista tuotantopanoksista ovat todella tarpeellisia. Muutokset ovat olleet nopeita ja hätä on suuri, on hyvä että hallitus vastaa tähän tarpeeseen, Piirainen toteaa.

- Kotimaisen ruoantuotannon turvaaminen ja energiaomavaraisuuden kasvattaminen ovat ensisijaisen tärkeitä, sanoo Piirainen.

- Ruokaviraston resursseja rikollisuuden torjuntaan vahvistetaan 600 000e vuodelle 2023. Tämä vastaa eduskunnan lausumaan, jossa eduskunta edellytti, että elintarvikeketjun rikollisuuden torjuntaan ja etämyynnin valvontaan osoitetaan riittävät resurssit, jotta voidaan suojata laillisesti toimivia yrityksiä epäterveeltä kilpailulta sekä kuluttajia terveysvaaroilta ja harhaanjohtamiselta, Piirainen toteaa.

- Elintarvikeketjun rikollisuus on maailmanlaajuinen ilmiö, jonka arvioidaan olevan noin 30 miljardia euroa vuodessa. Rikoksissa on lähes aina vaikuttimena taloudellinen hyöty, ja osassa rikoksista aiheutuu myös terveysvaaraa kuluttajille. Torjuntatyö on tärkeää kuluttajien suojelemiseksi ja harhaanjohtamisen ehkäisemiseksi sekä myös laillisesti toimivien yritysten suojelemiseksi epäterveeltä kilpailulta ja mainehaitoilta. Elintarvikeketjun valvontaa tehdään myös etä- ja verkkokaupan myynnin osalta. On tärkeää, että hallitus puuttuu näihin epäkohtaan, Piirainen päättää.