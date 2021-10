SDP:n Piirainen: Yksimielisyys avohakkuualoitteesta vahvistaa kansallista metsäpolitiikkaa

SDP:n Kimmo Kiljunen: Avoin kirje demarinuorille 19.10.2021 17:11:34 EEST | Tiedote

Hyvät demarinuoret, Kiitos kirjeestä, joka arvioi aloitteellisuuttani yhdessä muiden demarikansanedustajien kanssa nostaaksemme keskusteluun hallitusohjelman kirjauksen pieniin työeläkeisiin tarvittavasta tasokorotuksesta. Arvostan sitä, että demarinuoret tuovat kantansa esiin ja tarvittaessa kritisoivat meitä vanhempia poliitikkoja. Demarinuorten tehtävä on nostaa esiin nuorten näkökulmasta myös eläkkeisiin liittyviä haasteita. On arvokasta, että tunnistatte eläkeläisköyhyyden vakavuuden ja esitätte siihen ratkaisuja esimerkiksi kansaneläkkeen ja verotuksen keinoin. Olemme näistä asioista samaa mieltä. Erityisesti on pidettävä huolta eläkejärjestelmän kestävyydestä nyt ja tulevaisuudessa, kuten aivan oikein kirjeessä todetaan. Toteatte, että työeläkkeiden nostaminen nuorten kustannuksella ei ole oikeudenmukaista. Näin on. TELA:n tilasto kertoo, että laskennallisesti eläkevaroistamme 65 % on nykyeläkeläisten ja juuri eläkkeelle siirtyvien kumuloituneita säästöjä. Tulkintani on, että hi