SDP:n Piritta Rantanen: Elintarviketuotannon ketjussa tarvitaan korjausliikkeitä

-Ensi hallituskaudella tarvitsemme lainsäädännöllisiä uudistuksia. Yksi tärkeä uudistus on hankintalakin korjaaminen. Lisäksi avoimen ja oikean tiedon lisääminen koko elintarvikeketjulle, samoin kuin koulutuksen ja ohjauksen tarjoaminen ovat lisäavaimia, joilla voimme auttaa maatalousyrittäjiä saamaan toimestaan oikean korvauksen, painottaa Rantanen.

Yksi toimi, jota Suomessa käytetään vähän, on tuottajaorganisaatiot ja niiden edistäminen. Tällä nimenomaisella keinolla pyritään tuottajan asemaa parantamaan osana elintarvikeketjua. Rantanen näkee tämän asian erittäin tärkeänä nostaa isompaan valokeilaan.

-Tällä toimella saataisiin tuottajat tuotua parempaan neuvotteluasemaan elintarvikeketjussa. Suomen pienillä markkinoilla tämä ketju on liian kapea eikä alkutuottajien ääni kuulu riittävästi. Lisäksi ongelmina ovat olleet tiedonpuute ja epäluuloisuus tätä mallia kohtaan, mikä on estänyt näiden tuottajaorganisaatioiden syntymisen. Tätä mallia tulee edistää, kun se on mahdollista ja tällä saadaan tuottajien asemaa parannettua, toteaa Rantanen.

Maataloustuottajien ahdinkoon on tarjottu monen puolueen toimesta lääkkeeksi indeksikorotuksia. Rantasen mielestä tämä on ainoastaan laastari, mutta ei korjausliike asiaan, joka vaatii voimakkaampia toimia.

-Tuottajien tulee saada oikeudenmukainen korvaus tekemästään, suomalaisen huoltovarmuuden kannalta elintärkeästä työstä. Yhteistyötä koko elintarvikeketjun ja valtion välillä tulee parantaa ja lisätä. Tarvitsemme suomalaisen ruoan vientimahdollisuuksien parantamista ja brändien luomiseen tukea. Suomalaisella ruoalla on arvostusta, ei ainoastaan Suomessa vaan ulkomailla. Tätä arvostusta täytyy ylläpitää ja elintarvikeviennin volyymia kasvattaa, päättää Rantanen.