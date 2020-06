SDP:n Piritta Rantanen: Hallituksen kuntapaketti turvaa peruspalvelut

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen pitää neljännen lisätalousarvioesityksen kuntapakettia merkittävänä.

- Kuntien mahdollisuuksista tuottaa peruspalveluja on pidettävä kiinni, tämä korostuu kriisioloissa. Korona koettelee kovimmin lapsiperheiden, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sekä ikäihmisten arkea. Näiden ryhmien tukeminen tapahtuu pitkälti kuntien kautta. Hallituksen kuntapaketissa on näihin tehtäviin osoitettu suoraan yhteensä miltei 200 miljoonaa euroa.

- Kuntien tukipaketti on rakennettu viisaasti. Se sisältää laajan kirjon tukielementtejä ja tätä kautta tuki suuntautuu tehokkaasti erilaisissa tilanteissa oleville kunnille. Tukea kunnille osoitetaan yhteisövero-osuuden kasvattamisen, valtionosuuksien lisäämisen sekä sairaanhoitopiirien tukipaketin kautta. Kuntapaketin yhteisarvo on 1,4 miljardia euroa. Lisätalousarvioesitykseen sisältyy lisäksi muita lukuisia kuntiin vaikuttavia ehdotuksia, joilla lievennetään koronakriisin vaikutuksia tai tuetaan talouskasvua.

Hallituksen lisätalousarvioesitys panostaa akuutin kriisin hoidon lisäksi myös elvyttäviin toimiin.

- Tuki kuntien elvyttäviin toimiin on tervetullutta. On muistettava, että kuntien investoinneilla on iso merkitys alueellisesti ja myös valtakunnallisesti. Kuntien elinvoimaisuus on elinehto myös yrityksille.

- Kunnat ovat hoitaneet leiviskänsä korona-aikana esimerkillisesti. Hallituksen tukipaketti osoittaa kunnille hyvin selkeästi, että valtio kantaa vastuunsa menetyksien kattamisessa. On myös erittäin tärkeää, että hallitus on linjannut siitä, että kuntien tilannetta tarkastellaan vielä syksyllä ja myös ensi vuoden osalta. On selvää, että kriisi tulee heikentämään jo valmiiksi haasteellisessa tilanteessa olevaa kuntataloutta myös lähivuosina.