SDP:n Piritta Rantanen ja Heidi Viljanen: Ukrainalaisten kotouttamisessa tärkeää tiedon jakaminen molemmilla kielillä

-Kuntalaisiksi siirtyminen mahdollistaa ukrainalaisille pääsyn kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden piiriin. Tämä helpottaa kotoutumisen etenemistä, mm. työvoimapalveluiden saatavuudessa ja mahdollistaa paremman neuvonnan työhaun ja suomalaisen työelämän pelisääntöjen suhteen, toteaa Rantanen.

-Siirtymällä kuntalaisiksi ihmiset myös saavat lapselleen oikeuden varhaiskasvatuspaikkaan. Tämä koskee sekä esiopetusikäisiä lapsia, joilla on velvollisuus osallistua esiopetukseen, että oppivelvollisuusikäisiä lapsia ja nuoria, joita koskee oppivelvollisuus, sanoo Viljanen.

Ukrainalaiset voivat hakea kotikuntaa Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kautta. Hakemus tehdään sähköisesti. DVV järjestää kuntalaisiksi hakemisesta neuvontaa ukrainan kielellä. Henkilöllä täytyy olla hakemusta tehdessään suomalainen henkilötunnus ja tämän hakemisessa auttaa myös vastaanottokeskus.

Kolmannen sektorin toimijoille tarvitaan tietoa

Molemmat kansanedustajat painottavat kolmannen sektorin toimijoille ulottuvan informaation tärkeyttä. Työntekijät eri järjestöissä auttavat jo tällä hetkellä hyvin paljon ukrainalaisia. Kuntalaisuusmahdollisuus tuo uusia haasteita toimintaan, koska tietoa jakavat monet viranomaiset ja toimijat. Selkeät kanavat mistä tietoa saa, auttavat työntekijöitä alueilla ympäri Suomea.

-Uudistuksia tulee seurata aina tiedonsaannin selkeys ja tiedonvälityksen helppous. Auttajat tarvitsevat viranomaisilta selkeät kanavat mistä he saavat tietoa ja mihin he voivat ohjata ukrainalaisia hakemaan tietoa. Ilman toimivaa opastusta työntekeminen kotoutumisen eteen vaikeutuu. Tietoa tulee olla saatavilla sekä ukrainaksi että suomeksi. Tämä vahvistaa samalla kielen oppimista, joka on monesti kotoutumisen este heille, ketkä haluavat Suomeen jäädä pitemmäksi aikaa, painottaa Rantanen.

- Viranomaisten tehtävä on huolehtia siitä, että kaikki toimijat saavat tarpeeksi tietoa, miten toimia erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Kolmannen sektorin työntekijät tekevät nyt erittäin tärkeää työtä kotoutumisessa ja heidän tiedonsaannistaan on huolehdittava, jotta he pystyvät tekemään työnsä entistä paremmin ja auttamaan ukrainalaisia. Kuntalaisina ukrainalaiset siirtyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin, joista vastaa nykyisellään hyvinvointialue. Varsinkin sotesektorin palveluihin oikeus laajenee merkittävästi, ja tällöin oikeuksista kuin myös velvollisuuksista tiedottaminen on ensiarvoisen tärkeää molemmilla kiellä, sekä ukrainaksi että suomeksi, päättää Viljanen.

Uudistuksessa on mukana laaja viranomaisten joukko. Viestinnälliseen suunnitteluun ovat osallistuneet mm. Kuntaliitto, virastot kuin useat eri ministeriöt.