SDP:n Piritta Rantanen: Jämsän äkillisen muutoksen hoitamisesta kohti pitkäjänteistä kasvua

Jämsä reagoi nopeasti ja tehokkaasti. Äkillisen rakennemuutoksen työryhmä aloitti toimintansa heti seuraavana aamuna, ja mukaan koottiin kaikki Jämsän tulevaisuuden ja elinvoiman kannalta keskeiset toimijat, mm. yrityskenttää, työ- ja elinkeinoministeriön toimijoita, Keski-Suomen liitto, ja poliittisia päättäjiä. Jokaisella oli oma tehtävänsä ja roolinsa Jämsän nostamisessa jaloilleen.

Pidän tärkeänä, että joukkoon koottiin laajasti ja nopeasti sellaisia ihmisiä, joilla on paikallistuntemusta Jämsästä, ja aito halu nostaa Jämsän elinvoimaa ja auttaa työttömäksi jääneitä ihmisiä työllistymään. Lähdin tarmolla tekemään itsekin työtä Jämsän puolesta ja voin ilokseni kertoa, että alueelle saaduilla laajoilla tukipaketeilla ja yhteen hiileen puhaltamalla olemme saavuttaneet hyviä tuloksia. Tästä työtä on hyvä jatkaa. Kaipolan tehtaan lopettamisen myötä 448 työtehtävää päättyi, heistä tänään työttömänä on enää 108. Ihmiset ovat olleet aktiivisia ja tulevaisuuden näkymä on pystytty pitämään positiivisena.

Tänään 20.4. tämä vaihe on päättynyt ja äkillisen rakennemuutoksen työryhmän työ loppuu. Työryhmän työn päätyttyä, työ ei kuitenkaan lopu. Äkillisen muutoksen hoitamisen jälkeen alkaa pitkäjänteinen työ, jossa tavoitteena on saada koko alueen yritystoiminta käyntiin, ja kehittää Jämsän elinvoimaa edelleen vahvemmaksi.

Suuri kiitos kuuluu siis kaikille rohkeita päätöksiä tehneille, uuteen tilanteeseen sopeutuneille aktiivisille toimijoille. Erityisen kiitoksen haluan yhteistyöverkoston lisäksi osoittaa jämsäläisille. Aktiivisella otteella, ja yhdessä tekemällä alueelle on syntynyt työtä, toimeentuloa ja mahdollisuus jatkaa arkea täällä. Jämsällä on kaikki mahdollisuudet olla tulevaisuudessakin kiinnostava investointi- ja työntekopaikkakunta.