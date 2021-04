SDP:n Piritta Rantanen: Kehysriihestä tärkeitä päätöksiä kuntien hyväksi

SDP:n varapuheenjohtaja kansanedustaja Matias Mäkynen: Kehysriihen ratkaisut vahvistavat talouden kestävää kasvua pitkälle tulevaisuuteen 29.4.2021 20:53:17 EEST | Tiedote

Kehysriihessä pöydällä olivat talouden suuret suuntaviivat loppuhallituskaudelle. Kestävän kasvun varmistamiseksesi tehtiin monia tärkeitä linjauksia. Suomi lähtee kriisin jälkeiseen aikaan poikkeuksellisen hyvistä lähtökohdista. Tukea kasvulle ei kuitenkaan tule vetää pois liian aikaisin. Elvyttävää linjaa on jatkettava. On hyvä että riihen päätöksillä ja tulevalla EU:n elpymisvälineellä julkiset investoinnit tukevat kasvua lähivuosina. Tämä on oikea ja kestävä linja. - Taloutemme ei supistunut yhtä voimakkaasti eikä epidemia päässyt yhtä pahaksi kuin monissa verrokkimaista. Nyt on aika varmistaa osamme kansainvälisestä kasvusta ja kasvun rakentuminen kestävälle pohjalle, toteaa Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen Riihessä vahvistetaan kestävää yritystoimintaa monilla keinoilla. Kokonaisuuteen kuulu lukuisten toimenpiteiden paketti, joilla yritysten perustamista, kasvua ja kansainvälistymistä vauhditetaan kaikissa vaiheissa. Yritysten kestävää kasvua tuetaan kaikiss