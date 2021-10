SDP:n Piritta Rantanen: Odotettu ja toivottu uutinen Kaipolaan 

- Tämä on koko Keski-Suomen kannalta hieno asia. Alueelle on tärkeää, että ostaja on toimija, joka pystyy tarjoamaan tiloja useille yrityksille ja mahdollistaa työllistymisen mahdollisimman monelle. Täällä on infra valmiina ja osaava työvoima odottaa hihat käärittyinä, Rantanen sanoo.

Tavoite rakentaa Kaipolan alueesta ”vihreä satama” saa Rantaselta kannatusta.

- On tärkeää, että alueemme on edelläkävijöiden joukossa tulevaisuuden kestävän kehityksen ratkaisuissa. Tämä on suuri investointi, jolla on positiiviset vaikutukset työllisyyteen ja alueen elinvoimaan. Erityisen kiitoksen ansaitsevat kaikki ne toimijat, jotka ovat tähän asiaan vaikuttaneet. Tästä se työ alkaa, Rantanen iloitsee.