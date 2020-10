SDP:n Piritta Rantanen: Sote-uudistus tuo ihmisille parempaa hoitoa

Hallituksen sote-ministerityöryhmä esitteli tänään linjaukset sote- uudistuksen osalta. Tarve sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukselle on välttämätön. Nyt esitelty uudistus tuo sosiaali- ja terveyspalvelut yhden toimijan alle ja näin ollen turvaa tasavertaiset palvelut jokaiselle suomalaiselle.

Kansanedustaja Piritta Rantanen pitää uudistusta tärkeänä.

– On hyvä, että tulevassa sote-uudistuksessa on rakennettu silta siihen, että palveluketjut turvaten pääsemme rauhassa ja hallitusti siirtymään kohti julkista palvelutuotantoa. Uudistuksen myötä vastuu on yhdellä, julkisella toimijalla ja yhteistyötä voi edelleen tehdä monien toimijoiden kanssa, Rantanen kertoo.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus näyttäytyy monelle ihmiselle isona ja hankalana kokonaisuutena, mutta kansanedustaja Rantanen korostaa, että vaikka muutos on iso, ihmisen käytännön elämässä se näkyy vain parempana hoitona ja ihmisläheisinä palveluina, jossa hoitoketjut pysyvät katkeamattomina.

– Sehän sote-uudistuksessa on perimmäinen ja tärkein tarkoitus, taata ihmisille tasavertaiset ja oikea-aikaiset palvelut ja se huomioiden muutokset tulee tehdä, Rantanen sanoo.