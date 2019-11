SDP:n Piritta Rantanen Vapon hallintoneuvostoon

SDP:n Nurminen: Epäoikeudenmukainen aktiivimalli pian historiaa: nyt katse palveluihin 1.11.2019 17:02:38 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ilmari Nurminen on tyytyväinen, että epäinhimillinen ja ihmisiä epäoikeudenmukaisesti kohdellut aktiivimalli on pian historiaa. Tänään julkaistun raportin mukaan aktiivimallin työllisyysvaikutuksia ei pystytä osoittamaan. - Aktiivimalli on työttömyysturvan leikkausmalli, johon on sisältänyt runsaasti ongelmia ja sitä on kritisoitu voimakkaasti. Tänään julkaistu raportti osoitti, että aktiivimallin leikkuri osui erityisesti vanhimpiin työttömiin. Yli 55-vuotiaista työttömistä päiväraha pieneni noin puolella. Luku on pysäyttävä. Jotta hyvinvointivaltion palvelut voidaan turvata, on kiinnitettävä erityistä huomiota yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamiseen, sanoo Nurminen. Hallituksen esitys aktiivimallin purkamiseksi annetaan eduskunnalle tässä kuussa. Nurminen kiittelee, että nyt katse kohdistetaan työttömien palveluiden turvaamiseen. - On ensisijaisen tärkeää, että työttömien palvelut turvataan ja niitä entisestään vahvisteta