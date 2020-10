SDP:n Rantanen ja Viljanen talousarvion lähetekeskustelussa: Hallitus huomioi kuntatalouden ahdingon

SDP:n Riitta Mäkinen: Odotettu sote-uudistus etenee ihmiset ja palvelut edellä 13.10.2020 17:44:08 EEST | Tiedote

Marinin hallitus on tänään saanut käsiteltyä sote-uudistuksen päälinjaukset, joita on viimeistelty lausuntokierrokselta saadun palautteen pohjalta. Hallitusryhmät ovat hyväksyneet muutetun esityksen, jonka on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana. Tarve uudistukselle on valtava ja nyt käsillä oleva esitys turvaa tasavertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikille suomalaisille. Kansanedustaja Mäkinen (sd.) kiittää hallitusta ja sote-ministeriryhmää perusteellisesta valmistelusta.