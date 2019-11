SDP:n Rantanen: Yhteistyöllä ja tutkitulla tiedolla kohti hyvinvoivaa luontoa

SDP:n Tuula Väätäinen: Epäoikeudenmukainen aktiivimalli kuopataan 13.11.2019 17:25:29 EET | Tiedote

Kansanedustaja Tuula Väätäinen pitää hallituksen päätöstä purkaa työttömiä kurittanut aktiivimaali ainoana oikeana ratkaisuna. - Monella suulla on nyt todettu, että aktiivimalli ei ole ollut tuloksellinen eikä työtöntä auttava, vaan se on ollut tehoton sekä työttömiä eriarvoistava ja lannistava. On aivan oikein, että epäoikeudenmukainen aktiivimalli kuopataan, painottaa Väätäinen. - Aktiivimallin positiivisena vaikutuksena on sanottu olevan palvelujen käytön lisääntyminen. Nyt ei kuitenkaan tiedetä, millaista lisääntynyt palvelujen käyttö tai palvelun saaminen on ollut laadultaan ja tehokkuudeltaan. TE-toimistoista saadun palautteen mukaan aktiivimalli on kannustanut aktiivisuuteen, joka ei ole työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista eikä perustu asiakkaan tarpeisiin ja motivaatioon. Aktiivimalli on kannustanut työttömiä ihmisiä näennäiseen aktiivisuuteen, joka on palvellut ainoastaan aktiivimallin ehtojen täyttämistä, muistuttaa Väätäinen. Työllisyyden kasvun kannalta suurta pote