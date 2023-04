SDP:n Räsänen: Valtion omaisuuden myynnissä ei tule toistaa tehtyjä virheitä

Ylen Ykkösaamussa 29.4. haastateltu Jyri Häkämies esitti valtion pörssilistattujen osakkeiden myyntiä yhteensä neljällä miljardilla eurolla tulevan hallituskauden aikana. Elinkeinoelämän keskusliiton ehdottamassa mallissa omistuksia liudennettaisiin miljardilla vuodessa, ja myyntivoitoilla olisi tarkoitus rahoittaa parlamentaarisesti sovittuja tutkimus- ja kehitysinvestointeja.

- Jäljet pelottavat. Häkämiehen toimiessa omistajaohjausministerinä liudennettiin norjalaisille aikanaan muun muassa Kemira Growhow, mikä on sittemmin osoittautunut valtavaksi virheeksi. Myös Sipilän hallitus ”kunnostautui” erittäin hyvin tuottavan valtion omaisuuden realisoimisessa seurauksella, että valtion menoja on täytynyt kattaa enemmän esimerkiksi velkaantumisella. Valtion TKI-menot on sovittu rahoitettavaksi normaaliin tapaan budjetin sisältä, joten ne ovat sinänsä syömämenoja siinä, missä muutkin menot, kansanedustaja Räsänen muistuttaa.

Hän epäilee, että Häkämiehen kantoja kuunnellaan erittäin herkällä korvalla oikeistohallituksen muodostamiseen tähtäävissä hallitusneuvotteluissa Säätytalolla.

- Vaikka Petteri Orpo haluaa nykiä julkisuusnaruja ”heittämällä lobbarit ulos” Säätytalolta, niin on selvää, kenen suuntaan korvaa herkästi kallistetaan. Linjauksia valtion omaisuuden myynnistä ei tulisi tehdä ideologisin perustein tai kevyesti, vaan yhteisen kansallisomaisuutemme myynnissä asiat olisi järkevää valmistella omistajaohjauksen parlamentaarisen neuvottelukunnan kautta, Räsänen ehdottaa.

Hän vetoaa erityisesti perussuomalaisiin asiassa.

- He ovat puhuneet paljon kansallisvaltiosta ja maan taloudellisesta itsenäisyydestä. Se ei toteudu, jos tuottavaa omistusta myydään ulkomaille lyhytnäköisesti, jotta voidaan esittää velkaantumisen hieman hidastuvan. Myynnit vähentävät valtion vuosittaista osinkotuottoa, mikä tarkoittaa sitten suurempia leikkauksia myös ihmisten palveluihin. Harkitusti ja parlamentaarisen yhteisymmärryksen kautta joistain omistuksista on kenties mahdollista luopua tulevaisuudessa ja käyttää myynneistä saadut tulot aitoihin investointeihin ja uuden kasvun luomiseen, Räsänen päättää.