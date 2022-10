SDP:n Riitta Mäkinen: Energiakriisin keskellä on käytettävä järkeä ja sydäntä

- Ilmastonmuutos on vakava uhka, jonka vaikutukset näkyvät jo laajalti aiheuttaen tuhoa ja hätää. SDP:ssä emme ole luopumassa tavoitteistamme rakentaa Suomesta hiilineutraali ja fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Nykyistä energiakriisiä on mahdollista ratkoa oikeudenmukaisesti vaarantamatta tuota tärkeää kokonaistavoitetta. Se tarkoittaa kompromisseja nyt, jotta selviämme energiakriisin ylitse ja isompia ilmastotoimia myöhemmin ja tavoitteiden kiristämistä lähempänä vuotta 2035. Olemme tilanteessa, jossa meidän on ratkottava käynnissä olevaa kriisiä ja samalla pystyttävä katsomaan tulevaisuuteen, sanoo Mäkinen.

Suomen ilmastopolitiikan keskiössä on oltava irtaantuminen fossiilisista polttoaineista, sosiaalisesti oikeudenmukainen päästöjen vähentäminen, hiilinielujen turvaaminen ja puhtaan, vihreän teknologian kehittäminen. Suomi ei pysty yksin ratkaisemaan ilmastopolitiikan haasteita, vaan tarvitsemme selkänojaa EU:n ilmastopolitiikasta ja vahvaa yhteistyötä muiden EU-jäsenmaiden kanssa.

- Irtaantuminen fossiilisista polttoaineista, uusiutuviin energianlähteisiin satsaaminen ja siirtyminen kohti hiilineutraaliutta ovat ainoita kestäviä tapoja torjua ilmastonmuutosta ja rakentaa kotimaista energiaomavaraisuutta sekä luoda tulevaisuuden Suomea, joka voi olla vihreän teknologian osaamisen ja viennin kärkimaa. Puhtaan teknologian innovaatioiden avulla Suomi voi olla osa koko maailman ilmastokriisin ratkaisua. Väitteet, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikkamme olisi syynä energiakriisiin ovat vääriä. Ilmastopolitiikkamme ei ole ongelma vaan ratkaisu. Uusiutuvien energianlähteiden vastustaminen ja takertuminen fossiilisiin polttoaineisiin olisi vastuutonta politiikka, joka asettaisi meidät riippuvaiseksi Venäjästä Keski-Euroopan maiden tavoin, toteaa kansanedustaja Mäkinen.