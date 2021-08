SDP:n Riitta Mäkinen: Evakuointioperaatio on turvattava

Jaa

Eduskunta teki tänään poikkeuksellisen päätöksen puolustusvoimien joukon lähettämisestä Kabulin lentokentän alueelle. Sotilaiden tehtävänä on turvata suomalaisten, Suomessa pysyvästi asuvien ja eräiden muiden Suomen palveluksessa olleiden henkilöiden evakuointi maasta perheineen. Tilanne on arvaamaton ja saattaa edellyttää voimankäyttöä. Päätös joudutaan myös tekemään äärimmäisen kiireellisessä aikataulussa. Evakuoitavat ovat vaarassa eikä aikaa ole paljon. Useat muutkin länsimaat ovat lähettäneet alueelle sotilaita hoitamaan vastaavaa tehtävää.

Operaatio on jouduttu valmistelemaan kiireellisesti. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, kuinka kauan evakuointilentoja vielä pystytään järjestämään. Yhdysvaltain asevoimat on tähän asti turvannut lentokenttää, mutta on epäselvää, kuinka pitkään toiminta jatkuu. Evakuoitavien henkilöiden kokonaismäärä on noin 170 henkilöä. Puolustusvoimien joukko toimii evakuointioperaatiota suorittavien siviilihenkilöiden tukena. Operaation arvioitu kesto on enintään noin yksi kuukausi ja joukko on koko operaation ajan Suomen kansallisessa johdossa.

- Suomalaisten ammattisotilaiden lähettäminen Kabuliin ilman kriisinhallintaprosessia on äärimmäisen poikkeuksellinen, mutta välttämätön päätös. Tilanne on kaoottinen ja voi muuttua nopeasti. Evakuointiin liittyy paljon turvallisuusuhkia ja aikaikkuna evakuointiin on hyvin lyhyt. On tärkeää, että kaikki listatut ihmiset tavoitetaan, toteaa kansanedustaja Riitta Mäkinen.

Nyt evakuoitavien määräksi arvioidaan 170 henkilöä. Suomen toimintaa tukeneita on kuitenkin enemmän. On kantautunut huolestuttavia tietoja, joiden mukaan Talibanin joukot ovat aloittaneet ulkomaita avustaneiden etsimisen ja vaarassa ovat erityisesti naiset ja esimerkiksi journalistit.

- Suomalaisten sotilaiden tehtävä on tiivis ja tarkoin rajattu, kuten kuuluu ollakin. Olen kuitenkin huolissani siitä, että tosiasiallisesti Suomen hyväksi työtä tehneitä voi olla paljon enemmän. Kentän suojaamisen päättymisen jälkeen mahdollisuuden saada ihmisiä maasta ulos vaikeutuu entisestään. Humanitääriseen kriisiin on vastattava ja edessä vielä paljon työtä. Tarvitaan harkintaa ja keskustelu siitä, kuinka Suomi osaltaan tässä työssä vastuuta kantaa, Mäkinen jatkaa.

Kiireellisen operaation jälkeen on syytä tehdä huolellinen analyysi ja käydä perusteellinen keskustelu ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilannekuvasta sekä lainsäädännön kehittämistarpeista vastaavia tilanteita varten. Tarvitaan myös EU:n laajuista yhteistyötä Afganistanin humanitäärisen kriisin lievittämiseksi ja mahdollisen pakolaisaallon hoitamiseksi.

- Suomella oltava selkeät linjaukset ja valmius auttaa. Hädänalaisten auttaminen on yhteinen asia, Mäkinen päättää.