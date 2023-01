SDP:n Riitta Mäkinen: Hyvinvointialueiden lisärahoitus on tervetullutta

- On hienoa, että hallitus on saanut sovittua hyvinvointialueiden lisärahoituksesta. Lisäresursseja tullaan tarvitsemaan kasautuneen hoitovelan ja kasvavien hoitojonojen purkamisessa. Hallitus toimii viisaasti suunnatessaan tarpeellisen rahoituksen ihmisten hyvinvointiin, toteaa Mäkinen.

On tärkeää, että hyvinvointialueille annetaan työrauha ja resurssit keskittyä perustyöhönsä. Lisärahoitus mahdollistaa akuutteihin tarpeisiin vastaamisen, mutta myös katseen suuntaamisen tulevaisuuteen.

- Hoitovelka on hoidettava, mutta olennaista on suunnata katse ennaltaehkäisyyn ja oikea-aikaiseen hoitoon ja apuun. Erityisesti lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvanut kestämättömiin mittasuhteisiin. Tarvitsemme todella paljon työtä, jotta palveluverkon puutteet ja katvealueet saadaan tilkityksi. Tärkeää on myös panostaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin ja työolosuhteisiin, jotta alasta saadaan jälleen vetovoimainen, päättää Mäkinen.

Koko valtion lisätalousarvioesitys julkaistaan torstaina 2. helmikuuta.