SDP:n Riitta Mäkinen iloitsee: Eduskunnalta runsaasti joululahjoja Keski-Suomeen!

Valtiovarainvaliokunnan liikennejaostossa vaikuttava Mäkinen on erityisen iloinen panostuksista kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen. Rahoitusta myönnettiin nyt Viitasaarelle Vt 4 -Petäjätie Isoahontien jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen 500 000 euroa sekä Äänekoskelle, Mt 6456 Konginkankaalle, jalankulku ja pyörätien- Vt 4 suunnitteluun ja rakentamiseen niin ikään 500 000 euroa.



- Kevyenliikenteen liikenneturvallisuus tarvitsee lisäpanostuksia. Liikkumisen on oltava turvallista, jotta kävelyä ja pyöräilyä myös suosittaisiin entistä enemmän, huomauttaa Mäkinen.



- Olen iloinen myös pienemmän mittakaavan tiehankerahoista, jotka käyttäjien näkökulmasta ovat kuitenkin äärimmäisen tärkeitä. Tällainen on esimerkiksi Mt 607 soratien kulutuskerroksen rakentaminen välille Petäjävesi-Korpilahti, jolle on myönnetty 60 000 euroa.

Lisäksi JAMK:n biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavolle Saarijärvelle kohdennettiin rahoitusta 150 000 euroa. Kiihdyttämö kehittää uusiin innovaatioihin perustuvaa biotalouden kestävää liiketoimintaa yhteistyössä alan toimijoiden, toimialakohtaisten osaamisen ekosysteemien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

- Keski-Suomi on biotalouden edelläkävijä ja tulevaisuuden potentiaalia on runsaasti. On hienoa, että tällaista biotalouden toimintaympäristöön liittyvää uuden liiketoiminnan syntymistä ja vahvistamista tuetaan, työ- ja elinkeinojaoston jäsen Mäkinen iloitsee.