SDP:n Riitta Mäkinen: Jakeluvelvoitteen väliaikainen alentaminen helpottaa työssäkäyntiä ja suitsii elinkustannusten nousua

SDP:n Kymäläinen: Järeitä toimia polttoainehintoihin puuttumiseksi - jakeluvelvoitteen alentaminen eduskuntaan 25.5.2022 14:11:34 EEST | Tiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on ilahtunut siitä, että jakeluvelvoitteen tilapäinen alentaminen etenee. Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksensä jakeluvelvoitetta koskevan lain muuttamisesta. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan tämän kesän aikana.