SDP:n Riitta Mäkinen: Julkisen talouden suunnitelma on kriisitilanteessa vastuullinen ja samalla tulevaisuuteen luotaava

-Sähkön korkeaan hintaan vaikuttavat monet tekijät ja syitä on monia, hallituksen politiikasta syitä hinnan nousuun on turha etsiä. Suurin syy sähkönhinnan nousuun on Venäjän aloittama sota Ukrainassa ja sodan aiheuttama epävarmuus sekä Venäjän kaasutoimitusten katkaiseminen Eurooppaan. Venäjä käyttää energiaa aseena horjuttaakseen Euroopan yhtenäisyyttä ja tukea Ukrainalle. Eurooppa maksaa nyt korkeaa hintaa energiariippuvuudestaan Putinin Venäjästä, joka on näyttäytynyt meille Suomessa Fortumin Uniper-riskien toteutumisena ja suomalaisten kotitalouksien energialaskujen kasvuna, sanoo Mäkinen.

Fortum teki päätöksen Uniperin ostosta syksyllä 2017. Fortumin hallituksen ja johdon yrityskauppaseikkailut ovat osoittautuneet venäjäriskin aliarvioinnin myötä kalliiksi virheeksi. Uniperin päästäminen konkurssiin olisi ollut Euroopan energiamarkkinoiden sekä myös Fortumin kannalta kohtalokasta.

-Fortum on elintärkeä yhtiö Suomen energiantuotannon huoltovarmuuden varmistamisessa ja siten valtiolle strategisesti tärkeä. Kokoomus ja perussuomalaiset olivat Uniperin ostopäätöksen aikaan vuonna 2017 hallitusvastuussa. Aikaansaatu Uniper-sopimus on paras mahdollinen lopputulos äärimmäisen vaikeassa tilanteessa, kuten monet asiantuntijat ovat painottaneet. Fortumin erottaminen Uniperista sekä Fortumin 8 miljardin myöntämän rahoituksen palautuminen on suomalaisten etu. Omistajapoliittista ohjausta on kuitenkin syytä uudistaa kautta linjan. Yhtiöiden merkittävistä päätöksistä tulee informoida etukäteen, painottaa Mäkinen.

SDP ei ole luopumassa ilmastopolitiikastaan, vaikka nyt akuutin kriisin takia on tehty kompromisseja. Ilmastotavoitteet eivät ole muuttuneet. Ilman vihreää siirtymää ja investointeja puhtaaseen uusiutuvaan energiaan Suomessa oltaisiin vieläkin pahemmassa energiakriisissä.

-Keskustelussa energiamarkkinoiden toiminnasta, ilmastoimien toimeenpanosta sekä sähkön hinnasta on erotettava akuutit kriisitoimet keskipitkän ja pidemmän aikavälin toimista, joilla varmistamme, että emme koskaan tulevaisuudessa löydä itseämme tästä tilanteesta. Uusiutuvan energian vastustaminen ja fossiilisiin polttoaineisiin takertuminen on vastuutonta ja lyhytnäköistä politiikkaa. Ainut kestävä keino on lisätä omavaraisuutta ja vahvistaa kotimaista puhdasta energiatuotantoa, mikä onkin ollut Suomen pitkäaikainen linja, Mäkinen toteaa

Suomessa työtä vihreän siirtymän edistämiseksi ja fossiilisista polttoaineista irrottautumiseksi on jo tehty kattavasti muun muassa Suomen kestävän kasvun ohjelmalla ja kevään vihreän siirtymän investointipaketilla. SDP:n johtaman hallituksen tavoite on rakentaa Suomesta ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta ja varmistaa maamme hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

-Näistä tavoitteista emme ole joustamassa. Tulevaisuuden Suomen ja Euroopan on oltava paljon nykyistä omavaraisempi energia-asioissa, päättää Mäkinen.