SDP:n Riitta Mäkinen: kasvun ja kestävän valtiontalouden kannalta tärkeät toimet etenevät

- Arvonnousuverolla vihdoin varmistetaan, että Suomi voi verottaa omaisuuden myyntivoittoja siltä osin, kun ne ovat kertyneet Suomessa asuessa. Tämä on kansainvälisen verotuksen yleinen periaate ja siksi useimmissa muissa länsimaissa on jo käytössä vastaava veromalli. Nyt Suomi on vapaaehtoisesti ollut verottamatta myyntivoittoja tai nostoja vakuutuskuorista sen jälkeen, kun henkilö siirtää kirjat toiseen maahan.

Mäkinen huomauttaa, että esityksellä puututaan myös verovälttelyyn, sillä muutettaessa verokeitaaseen ei myyntivoittoja veroteta lainkaan.

- On hienoa, että esitys etenee muodossa, joka turvaa Suomen veropohjaa varsin kattavasti. Lausuntokierros on tarpeen, kun kyse on uudesta säännöksestä. Parhaimmassa tapauksessa lausuntokierroksella löydetään vielä kattavammin mahdollisuuksia veropohjan turvaamiseen.

Toinen lausuntovaiheeseen etenevä toimenpide on viime keväänä sovittu TKI-verovähennys, jonka toimeenpanosta päätettiin parlamentaarisen TKI-ryhmän esitysten pohjalta.

Mäkinen huomauttaa olevan selvää, että Suomen menestys nojaa jatkossakin osaamiseen ja innovaatioihin. Näihin on panostettava kaikin käytettävissä olevin keinoin; tukemalla niin koulutusta, tutkimusta, tuotekehitystä kuin investointejakin.

- Ilahduttavaa TKI-esitysluonnoksessa on myös pienempien yritysten huomioiminen, toteaa Mäkinen.