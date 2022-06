SDP:n ryhmäpuhe / valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023-2026

Arvoisa puhemies!

Viime vuonna uskoimme pandemian olevan taittumassa. Ilmassa oli uutta nousua. Talous kasvoi 3,5%:n vauhdilla, työllisyys nousi kohti ennätyslukemia. Myös velkasuhde kääntyi laskuun.

Kaikki tämä muuttui helmikuun lopussa.

Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan suisti raiteiltaan niin Euroopan turvallisuuden kuin elpyvän talouden. Ukrainalaiset kantavat raskaimman taakan puolustaessaan maataan. On selvää, että me autamme, mutta tällä on myös hintansa. Valtiovarainvaliokunnan saaman arvion mukaan sodan seuraukset maksavat meille suomalaisille yli 7 miljardia euroa vuosina 2022-2026.

Lisämenot ovat välttämättömiä ja on selvää, ettei niitä voi toteuttaa kehyksen puitteissa. Siksi kehysääntöön tehdään poikkeus, joka kattaa puolustuskykymme nostamiseen, Ukrainan pakolaistilanteen hoitamiseen ja huoltovarmuuteen liittyvät menot.

Arvoisa puhemies,

Vielä hetki sitten oikeisto-opposition vaati kovia leikkauksia ihmisten toimeentuloon ja palveluihin. SDP:n mielestä tämä ei ole taloudellisesti viisasta, eikä inhimillisesti oikein. Päinvastoin – ihmiset tarvitsevat nyt helpotusta arkeen ja toimeentuloon, kun inflaatio syö kiihtyvällä tahdilla ostovoimaa.

Siksi hallitus aikaisti indeksikorotuksia ja keventää eläkeläisten verotusta. On myös selvää, että tarvitsemme vielä lisää täsmätoimia. Sdp on valmis tarkastelemaan tasapuolisia ja tehokkaita keinoja ostovoiman turvaamiseksi. Tarvitsemme yhä koronakriisin jälkihoitoa. Pandemian jälkeensä jättämä hoito-, hoiva-ja oppimisvelka on maksettava nyt.

Kokoomus on nyt tehnyt linjanmuutoksen omassa vaihtoehdossaan. Olette tässä salissa vaatineet moneen kertaan valtion velkaantumisen pysäyttämistä, mutta puoluekokouksen linjapuheessa puheenjohtaja Orpo esitti Suomelle miljardien - siis miljardien - lisävelanottoa!

Te haluatte alentaa marginaaliveron korkeintaan 50 %:iin kaikissa tuloluokissa. Tämä aiheuttaa lähes miljardin vajeen julkiseen talouteen joka vuosi. Tästä yli 700 miljoonaa menisi kaikkein hyvätuloisimmalle kymmenykselle, ja kaikkein suurituloisin prosentti saisi potista lähes 300meur. Hyvätuloisin prosentti saisi siis jättipotin: Keskimäärin yli kymppitonnin vuodessa enemmän käteen samalla kun tavalliselle työntekijälle – opettajalle, hoitajalle ja pienyrittäjälle ei jäisi edes murusia.

Näyttääkin siltä, että velka ei ole kokoomukselle ongelma kun rahat käytetään hyvätuloisten veronkevennyksiin, mutta hoitojonojen purkamiseen tai koulutukseen satsaamiseen velkaa ei sovi ottaa.



Arvoisa puhemies,

Kuten todettu, turvallisuudesta emme voi tinkiä.

Puolustusvoimien toimintamenoihin ohjataan kehyskaudella 130-200 miljoonaa vuodessa, materiaalihankintoihin 1,5 miljardia sekä Rajavartiolaitokselle sekä kyberturvallisuuteen merkittäviä panostuksia.

Emme tingi myöskään pohjan rakentamisesta tulevalle kasvulle. Tarvitsemme kasvua luomaan työtä ja hyvinvointia, myös tasapainottamaan julkista taloutta. Talouden vastuullinen hoitaminen on osa kokonaisturvallisuutta. Tavoite kääntää velkasuhde lasku-uralle korkeasuhdanteessa on tärkeä ja tässä hallitus myös viime vuonna onnistui.

Tarvitsemme tulevina vuosina menomalttia sekä jatkotoimenpiteitä veropohjan tiivistämiseksi. Liikkumavara tulee kohdentaa niille, joihin hintojen nousu pahiten osuu. Erityisesti, jos valtio voi samalla tukea ostovoiman ja kilpailukyvyn takaavien tuloratkaisujen syntyä työmarkkinoilla. Avainasemassa on työllisyys ja tuottavuus.

Valiokunta toteaa mietinnössään, että talouskasvun vahvistamiseksi on tärkeää varmistaa kannustava sekä vakaa ympäristö TKI-toiminnalle, vahvistaa osaamispohjaa ja lisätä kansainvälisten huippuosaajien kiinnostusta. Tähän on helppo yhtyä. Koulutus, osaaminen ja tki-panostukset ovat ainoa kestävä pohja tulevaisuuden hyvinvoinnille.

Arvoisa puhemies,

Talouskehitys, vastuu ilmastosta ja turvallisuus - kaikki puoltavat päättäväistä etenemistä kohti päästötöntä Suomea. Uudella teknologialla Suomeen syntyy korkean tuottavuuden työtä ja kotimarkkinoistamme tulee kasvualusta vientiyrityksille.

Suomi on tällä hallituskaudella välttänyt konkurssiaallot ja massatyöttömyyden, koska hallituksella on ollut kykyä ja malttia olla tukahduttamatta taloutta väärin kohdennetuilla leikkauslistoilla. Työllistävää kasvua, investointeja ja osaamista vahvistavalla talouspolitiikalla turvaamme Suomen kriisinsietokykyä myös tulevaisuudessa.

Julkisen talouden suunnitelman linjaukset saavat SDP:n eduskuntaryhmän täyden tuen.