SDP:n ryhmäpuheenvuoro keskustelussa valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2023—2026

Arvoisa puhemies,



Tämän hallituksen kauteen ei juuri ole mahtunut normaaliaikoja. Sairaalat olivat vielä täynnä koronapotilaita, kun Venäjän oikeudeton ja brutaali hyökkäys Ukrainaan alkoi. Joudumme nyt harkitsemaan kansainvälistä asemaamme ja vahvistamaan puolustustamme tilanteessa, jota kukaan meistä ei toivonut näkevänsä.



Venäjän autoritaarinen syöksykierre on kaikkien yhteinen tragedia. Se ei ole sitä vähiten Venäjän itsensä kannalta, jonka nuoria miehiä kuolee turhaan järjettömässä sodassa ja maa taantuu synkkyyteen. Vain Ukrainan kohtalo on vielä pahempi. Sillä erotuksella, että ukrainalaisilla on toivoa paremmasta, sekä rohkeutta taistella sen puolesta.



Käsittelemme hallituksen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2023-2026 tätä taustaa vasten. Vuosi sitten sovitusta kehystasosta pidetään kiinni, mutta kehyssääntöön tehdään poikkeus, joka kattaa puolustuskykymme nostamiseen, Ukrainan pakolaistilanteen hoitamiseen ja energian huoltovarmuuteen liittyvät menot.



Oikeistovaihtoehto olisi ollut tehdä kasvavan epävarmuuden oloissa syvät ja kansaa jakavat leikkaukset. SDP:n ryhmä katsoo, ettei ole oikein tai talouden näkökulmasta viisasta leikata pienituloisten toimeentuloa. Varsinkaan nyt kun kriisin kiihdyttämä inflaatio muutenkin syö kansalaisten ostovoimaa ja tarvitaan päinvastoin kohennusta arjen toimeentuloon. Siksi hallitus aikaistaa indeksikorotuksia ja keventää eläkeläisten verotusta.



Myös suuret leikkaukset Suomen kansainväliseen apuun olisivat harkitsematonta omaan nilkkaan osuvaa itsekkyyttä. Ja erityisen lyhytnäköisiä tilanteessa, jossa rajusti nouseva ruuan hinta voi pahentaa epävakautta ja muuttopaineita köyhyyden pesäkkeissä.



Arvoisa puhemies



Puolustusvoimien toimintamenoihin ohjataan 130-200 miljoonaa vuodessa kehyskaudella, materiaalihankintoihin 1,75 miljardia. Rajavartiolaitokselle sekä kyberturvallisuuteen kohdennetaan merkittäviä panostuksia.



Turvallisuudesta emme voi tinkiä.



Toinen asia, josta emme voi tinkiä on perustan luominen tulevalle kasvulle.



Kasvuun perustuva talouspolitiikka oli jo näyttänyt kyntensä ennen sodan alkua. Suomen velkasuhde laski yli kolme prosenttiyksikköä vuonna 2021 ja työllisyysasteen trendi nousi ennätystasolle, 74 prosenttiin.



Talouden voimakas kasvu oli jatkumassa myös kuluvana vuonna. Vaikka Venäjän hyökkäys heikentää ennusteita on meillä Marinin hallituksen onnistuneen talouspolitiikan ansiosta nyt helpompi tehdä välttämättömät panostukset.



Turvallisuushankinnat nostavat julkista velkaa ja valtion vuotuisia korkomenoja. Ne eivät kuitenkaan lykkäämällä halpene.



Samalla väestön ikääntymiseen liittyvät tasapainohaasteet eivät ole kadonneet minnekään. Tavoitteesta kääntää velkasuhde lasku-uralle normaaliolojen korkeasuhdanteessa, on syytä pitää kiinni. Vastuullinen julkisen talouden hoitaminen on sekin tärkeä osa kokonaisturvallisuutta.



Siksi tarvitsemme tulevina vuosina malttia menojen osalta sekä jatkotoimenpiteitä veropohjan tiivistämiseksi ja harmaan talouden suitsemiseksi, verojen kokoamista oikeudenmukaisesti maksukyvyn mukaan.



Avainasemassa ovat kuitenkin työllisyys ja tuottavuus, eli osaamiseen perustuva kasvu. Tarvitsemme ja arvostamme jokaisen työpanosta.



On tärkeää toteuttaa parlamentaarisen työryhmän suositukset tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksen nostamiseksi neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta sekä jatkaa koulutuspolitiikan suurimman reformin sitten peruskoulun, oppivelvollisuuden laajennuksen toteuttamista.



Kriisien keskellä on merkillepantavaa, että Marinin hallitus on johdonmukaisesti pystynyt toteuttamaan hallitusohjelmaansa. Kaikki isot reformit on viety läpi, mukaan lukien pitkään valmistelussa ollut SOTE- uudistus.



Arvoisa puhemies,



Taloutemme iso kuva, vastuu ilmastosta ja oma turvallisuutemme kaikki puoltavat isoa harppausta kohti päästötöntä Suomea. Uuteen teknologiaan panostamalla luomme Suomeen uutta korkean tuottavuuden työtä. Muutosta vauhdittamalla teemme kotimarkkinoistamme kasvualustan vientiyrityksille.



Koetut kriisit ovat korostaneet vanhaa opetusta. Vakaa ja vastuullisesti hoidettu valtiontalous on tärkeä turvaverkko, koska se antaa valtiolle mahdollisuuden pelastustoimiin ihmisten ja yritysten auttamiseksi kriisin koittaessa.



Koronakriisin aikaan Suomi vältti konkurssiaallot ja massatyöttömyyden myös, koska hallituksella oli kykyä ja malttia olla tukahduttamatta taloutta ennenaikaisilla leikkauslistoilla.



Työllistävää kasvua, investointeja ja osaamista vahvistavalla talouspolitiikalla varmistamme Suomen kyvyn myös jatkossa selvitä kriiseistä ja haasteista.



Siksi hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa esittämät vastuulliset linjaukset saavat SDP:n eduskuntaryhmän täyden tuen.