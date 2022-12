SDP:n ryhmäpuheenvuoro vuoden 2023 budjetin palautekeskutelussa

Arvoisa Puhemies,

Käsittelemme vuoden 2023 talousarviota ja käymme keskustelua opposition esittämistä vaihtoehdoista. Haluamme kuitenkin ensimmäiseksi tarttua uhkaan, joka koskettaa merkittävää osaa suomalaisia.

Suomessa sota näkyy hintojen rajuna nousuna ja kovimmin sähkönhinnassa. Tavalliset suomalaiset yksinasuvat, pariskunnat ja perheet maksavat Venäjän hyökkäyksestä joka kuukausi.

Tänään käsiteltävässä talousarviossa on toimenpiteitä kriisin lievittämiseksi, kuten verotuksen sähkövähennys, sähkötuki ja tilapäinen sähkön arvonlisäveron lasku.

Nämä toimet ovat tarpeellisia ja täysin välttämättömiä, ja niillä on eduskuntaryhmämme täysi tuki

Viisi päivää sitten tilannekuva muuttui olennaisesti. kuulimme uutisen, jota emme olisi halunnut kuulla. Olkiluodon kolmoisreaktori ole täydessä tuotannossa sydäntalven kylmimmällä jaksolla tämä tarkoittaa, että energiakriisi syveni rajusti.

Jos tammi-helmikuulle sattuu tuuleton kova pakkanen, voi sähkön hinta nousta kestämättömälle tasolle, ja pysyä siellä pitkään.

Putinin raakalaismainen sota kylvää kuolemaa ja köyhyyttä. Pahiten Ukrainassa, mutta vaikutukset heijastuvat myös Pohjolaan. Eikä sodan seuraukset jakaudu täälläkään tasaisesti.

On selvää, että tarvitsemme uusia toimia sähkönhinnan hillitsemiseksi.

Arvoisa puhemies,

Poikkeuksellinen aika edellyttää poikkeuksellisia tekoja. Siksi SDP:n eduskuntaryhmä katsoo, että tässä tilanteessa tarvitsemme määräaikaisen Sähkön hintakaton kotitalouksien sähkölle. Hintakatto voisi rajata hinnan esimerkiksi alle kahteenkymmeneen senttiin per kilowattitunti. Hintakatto tarvitaan talven ajaksi, jotta tilanne saadaan vakautettua.

Mallia voi hakea niistä lukuisista maista, jotka ovat ottaneet käyttöön hintakattoja. Esimerkiksi Norjassa tai Virossa on käytössä kuluttajahintoja rajoittava malli. Samalla tulee huomioida, että kannustin säästää sähköä säilyy ja ettei se rajoita tuotantoa.

Siksi tarvitsemme myös kulutusjoustoja. Lisäksi uhkaavan sähköpulan oloissa kaikki tuotanto on pidettävä mukana.

Mitä tulee hintakaton kustannuksiin, niin yksi vaihtoehto on rahoittaa se esimerkiksi valmistelussa olevalla solidaarisuusverolla, ns. windfall-verolla.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittää että työ- ja elinkeinoministeriö käynnistäisi välittömästi valmistelun ja toisi ehdotukset väliaikaisesta hintakatosta mahdollisemman nopeasti hallituksen päätettäväksi.

Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia.

Arvoisa puhemies,

Takana on kova vuosi, eikä helpolta näytä seuraavakaan. Tulevana vuonna talous voi painua taantumaan. Korona ja Venäjän hyökkäyssota ovat maksaneet meille nyt yli 15 miljardia euroa. On suoranainen ihme, että Suomen velkasuhde on noussut vähemmän kuin aiemmissa kriiseissä ja maltillisemmin kuin useimmissa euromaissa.

Tästä on kiittäminen nopeaa talouskasvua ja ennätyslukemiin noussutta työllisyysastetta. Jopa velkasuhde kääntyi laskuun ennen energiakriisiä. Luvut puhuvat puolestaan, ja niihin sisältyy monia hyviä yksilötarinoita. Esimerkiksi ennätysalhainen nuorisotyöttömyys tarkoittaa monen nuoren kohdalla valoisampaa tulevaisuutta.

Talouden ennusteet ovat silti synkät ja arviot julkisen talouden pidemmän aikavälin kestävyydestä huolestuttavat. Sopeuttamistoimet ovat välttämättömiä seuraavalla kahdella hallituskaudella.

Sdp suhtautuu vakavasti tarpeeseen vahvistaa julkista taloutta ja jaamme esimerkiksi valtiovarainministeriön ja Talouden arviointineuvoston näkemyksen.

Olemme samaa mieltä myös siitä, ettei ongelmaan ole yhtä oikeaa tai nopeaa ratkaisua. Yhtälössä korostuvat kolme muuttujaa: tulot, menot sekä kaikkien tärkeimpänä kasvua ja tuottavuutta vahvistavat uudistukset. Olemme onnistuneet nostamaan työllisyysastetta, nyt tarvitsemme erityisesti tuottavuutta parantavia toimia.

Koulutus, osaaminen ja investoinnit on se kivijalka, jolle kestävä kasvu ja työllisyys rakentuu. Kaksi vaalikautta on hyväksyttävä tavoiteaikataulu sopeutukselle. Suomen ei kuitenkaan tule kulkea vastavirtaan EU:n nähden, jottemme leikkaa kasvua ja työllisyyskehitystä.

SDP julkistaa oman vastuullisen ja oikeudenmukaisen ohjelman ennen vaaleja, jossa määritetään tarkemmin tasapainottamisen kokoluokka, jako ja aikataulu.

On vastuutonta lupailla kansalaisille suuria veronalennuksia, ja suorastaan julmaa olisi rahoittaa ne kaikkein pienituloisimmilta leikkaamalla, joihin inflaatio jo valmiiksi pahiten iskee.

Vastuutonta on myös luvata tähdetikin taivaalta, kantaen näennäisesti huolta velkaantumisesta, vaikka yhteenlasketusti esitetyssä vaihtoehdoissa sitä otetaan jokseenkin saman verran. Ja niihin omiin tärkeämpiin menoihin on laittettu tasan 0€

SDP korostaa, että myös hoitovelan purkuun täytyy tulevan vuoden aikana vielä palata. Tämä talousarvio luo kuitenkin vahvan pohjan Suomen turvallisesti kriisien läpi luotsanneen hallituksen viimeiselle puolivuotiskaudelle.

Arvoisa puhemies,

Sdp:n eduskuntaryhmä antaa hallituksen talousarviolle täyden tukensa.