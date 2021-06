SDP:n Salonen: Lasten ja nuorten negatiivinen koronakehä katkaistava alkuunsa

SDP:n Filatov: Lapsilla ei ole varaa odottaa parempia suhdanteita tai kansantalouden parempaa kasvua 4.6.2021 11:31:54 EEST | Tiedote

- Koronan jälkien hoitaminen ei ole pelkkää talous- ja työllisyyspolitiikkaa, vaan sosiaalipolitiikalla ja ihmisten hyvinvointiin liittyvillä asioilla on suuri merkitys, jotta päästään kestävään kasvuun. Maan hallitus on onneksi ymmärtänyt tämän asian, totesi Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Filatov puhuessaan 4.6.2021 Miina Sillanpään syntymäpäivätilaisuudessa Hakaniemessä Soihtu-muistomerkillä. - Yleensä laman jälkeen käy niin, että ensin nousee talous, perässä paranee työllisyys, mutta sosiaalisen laman pitkä varjo vaikuttaa vielä pitkään, Filatov muistuttaa. - Koronan jäljiltä Suomi tulee olemaan velkaantunut ja työllisyysasteemme alhaisempi kuin hyvinvointivaltion palvelujen rahoitus edellyttää. Siksi työllisyydellä on suuri merkitys hyvinvoinnillemme, painottaa Filatov. - Vaikea tilanne saattaa johtaa eturyhmien väliseen kamppailuun voimavarojen jakamisesta. Itse asiassa jo nyt näkyy, että kaikkein kovimmin huutavilla ei välttämättä ole suurin hätä,