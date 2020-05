SDP:n Salonen: Maailmanlaajuisen kriisin keskellä oppositiojohtajaltakin odottaa vastuullisuutta puheissaan

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Yhtäkään lasta tai nuorta ei ole varaa jättää huomiotta 15.5.2020 09:59:20 EEST | Tiedote

Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on Suomessa palattu 14.5.2020 lähtien lähiopetukseen. Terveysviranomaisten tiedon perusteella koulujen avaaminen on turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle. THL ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat antaneet koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille ohjeet turvalliseen koulunkäyntiin ja varhaiskasvatukseen. Tärkeää on edelleen noudattaa hygieniaohjeita, välttää ja vähentää tarpeettomia lähikontakteja ja järjestää opetustilat tavallista väljemmin. - Nyt kun perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on palattu lähiopetukseen kevätlukukauden viimeisiksi pariksi viikoksi, on tärkeää, että jäljellä oleva aika hyödynnetään poikkeusolojen takia syntyneiden oppimistarpeiden kartoittamiseen. Koulujen tulee suunnitella, miten syntyneet aukot oppimisessa pystytään kuromaan kiinni tulevalla syyslukukaudella. Lisäksi on tärkeää tunnistaa oppilaiden hyvinvoinnin tila ja saada selville mahdollisten tukitoimien tarve. Koulujen valmiudet tehdä pud