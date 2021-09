SDP:n Salonen: Suomen varmistettava johtajuus arktisessa merenkulussa

SDP:n ryhmäpuheenvuoro kehityspoliittisen selonteon lähetekeskustelussa 14.9.2021 14:27:26 EEST | Tiedote

Sosialidemokraattinen ryhmäpuheenvuoro Kansanedustaja Hussein al-Taee Arvoisa puhemies, valtioneuvoston selonteko kehityspolitiikan ylivaalikautisista periaatteista julkistettiin toukokuun lopulla. Sen jälkeen maailmalla on tapahtunut - ja tässä viittaan Afganistaniin. Olemme saaneet nähdä, kuinka tilanne muuttui hyvin nopeasti länsiliittouman joukkojen lähtiessä maasta. Tulevasta emme vielä tiedä - se jää nähtäväksi. Afganistanin tapahtumat muistuttivat mieleeni omat kokemukseni. Olen aikoinaan tullut kiintiöpakolaisena Suomeen. Tie ei ollut helppo. Jouduin elämään pakolaisleirillä ja nähnyt sen karun puolen. Kokemuksieni myötä tiedän mitä on, kun kotimaa ei enää ole turvallinen ja koti on jätettävä. Tiedän myös mitä on hyvinvointivaltio ja osaan sitä arvostaa. Keskinäisriippuvaisessa maailmassa, Suomi ei ole tyhjiössä, jossa maailman kehityskulut ja tapahtumat eivät vaikuttaisi meihin. Kehitysyhteistyöllä voidaan osaltaan vaikuttaa yhteiskuntien kehitykseen, jotta kotiseutu olisi vak