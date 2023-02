SDP:n Seppo Eskelinen: Hallitus turvaa maakuntalentojen jatkuvuuden

Johanna Ojala-Niemelä ja Eduard Odinets: Perustuslailliset oikeudet on taattava myös kriisien aikana 2.2.2023 15:37:08 EET | Tiedote

Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä ja Viron parlamentin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Eduard Odinets tapasivat Tallinnassa 27.1. // The chair of the Constitutional Law Committee of the Finnish Parliament, Johanna Ojala-Niemelä and the chair of the Constitutional Committee of the Estonian Parliament, Eduard Odinets met in Tallinn 27.1.