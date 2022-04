SDP:n Seppo Eskelinen: Hallitus vastaa kuljetusalan yrittäjien hätään

Hallitus esitteli tänään laajan tukipaketin, johon sisältyivät kustannustuki kuljetusyrittäjille, Finnveran lainatakaukset ja tuen kaasurekkojen hankintaan. Samalla tulee edelleen hakea keinoja yksityisautoilun kustannusten nousun hillitsemiseksi.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seuranneet talouspakotteet ovat nostaneet raakaöljyn hintaa voimakkaasti, mikä on merkinnyt polttoaineiden nopeaa hinnannousua. Erityisesti kuljetusalalle tärkeän dieselin hinta on kivunnut bensiiniä nopeammin. Tämä on ajanut etenkin pienet kuljetusyritykset ahdinkoon.

-Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että turvaamme yhteiskunnan ja teollisuuden kannalta välttämättömien kuljetusten jatkumisen, Eskelinen jatkaa.



Hallitus ilmoitti jo aiemmin kuljetusyrittäjille suunnatun ammattidieselin valmistelun aloittamisesta, mutta nyt on tärkeää, että tilanteen nopean muuttumisen takia nopeita toimenpiteitä jatketaan tilanteen helpottamiseksi.



-Öljyn maailmanmarkkinahinnan kohoamiselle emme voi kotimaisen politiikan oloissa paljoa, mutta omin päätöksin voimme helpottaa ihmisten ja yritysten tilannetta ja hillitä hintojen nousupaineita, Eskelinen painottaa.