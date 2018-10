SDP:n Skinnari: Ilmastonmuutos on Suomelle velvollisuus, mutta samalla mahdollisuus

SDP:n Viitanen: Tarkastusvaliokunnalta hyvät eväät asuntopolitiikan tulevaisuuden suunnaksi 9.10.2018 10:27 | Tiedote

Kansanedustaja, ex-asuntoministeri Pia Viitasen (sd.) mielestä tarkastusvaliokunnan tiistaina julkistama mietintö asuntopolitiikan suuntaviivoista antaa hyvät eväät tulevaisuuden linjauksille. - Valiokunta vaatii pitkäjänteistä yli hallituskausien ulottuvaa 8 vuoden ohjelmaa asuntopolitiikan keskeisistä tavoitteista ja toimista. Suunnitelmallinen, pitkäjänteinen ote mahdollistaa tehokkaammat toimet asumisen kustannusten nousun hillitsemiseksi ja riittävän, monipuolisen asuntotuotannon turvaamisen. Viitanen on tyytyväinen, että valiokunta kiinnittää vahvasti huomiota lähiöiden kehittämiseen ja niiden eriytymisen ehkäisyyn. Valiokunnan mielestä osana 8 vuoden ohjelmaa on laadittava yli hallinnonrajojen ulottuva asuinalueiden kehittämisohjelma, jolla turvataan pitkäjänteisesti asumisen ja palveluiden hyvä taso ja vahvistetaan asuinalueiden elinvoimaisuutta. - Iloitsen tästä linjauksesta. Lähiöissä on 1,5 miljoonan ihmisen koti, ja on tärkeää, että niiden myönteistä kehitystä edistetään. K