SDP:n Taavitsainen: Esperin on korvattava vanhuksille!

SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsainen jätti tänään peruspalveluministeri Annika Saarikolle (kesk) kirjallisen kysymyksen Esperi Caren laiminlyöntien korvaamisesta vanhuksille.

- Palvelu- ja hoivakodeissa asumisen omavastuu kustantaa vanhuksille todella paljon, jopa tuhansia euroja kuukaudessa. Asukkailta laskutetaan erikseen asuminen, hoito ja ateriat ym. palvelut, sanoo Taavitsainen.

- Esperi Caren hoivayksiköissä on laiminlyöty vanhusten hoitoa niin vakavalla tavalla, että Valvira sulki Kristiinankaupungissa toimineen Esperi Hoivakoti Ulrikan toiminnan. Valviran mukaan Esperi vaaransi hyvin vakavalla tavalla asiakasturvallisuutta. Valvira tutkii parhaillaan koko ketjun toimintaa. Ongelmatapauksia on tullut tietoon eri puolelta Suomea kymmenistä eri yksiköistä. Valvira on vahvistanut, että yhden ihmisen epäillään kuolleen viime syksynä Esperin hoivakoti Ulrikassa hoitovirheen takia.

- Kuluttajansuojaan kuuluu, että palvelun on sisällöltään vastattava sitä, mitä on sovittu. Todistettavasti on nyt osoitettu, että palvelu Esperi Caren hoivayksiköissä ei ole ollut sovitun mukaista. Palvelussa on selkeästi tapahtunut virheitä ja se ei ole vastannut tietoja, joita siitä on etukäteen annettu sopimusta tehtäessä sekä palvelua suorittaessa. Esperi Care on laiminlyönyt velvollisuutensa ja ollut piittaamaton, Taavitsainen moittii.

- Kysyin kirjallisesti ministeriltä, aikooko hän vaatia Esperi Carelta rahallisia korvauksia vanhuksille. Mielestäni pitää vaatia ja pitää korvata, Taavitsainen sanoo.