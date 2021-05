SDP:n Taimela KD:n Essayahille: Perheiden tukeminen ei saa heikentää sukupuolten tasa-arvoa

SDP:n Eveliina Heinäluoma: Synnytysten turvallisuudesta ei pidä tinkiä 18.5.2021 19:30:20 EEST | Tiedote

Huoli synnytysten turvallisuudesta jatkuu HUS:in synnytyssairaaloiden osalta. Kätilöt ovat viestittäneet, että kiire vaarantaa synnytysten turvallisuuden. Suurimmassa osassa vuoroja työt saadaan tehtyä hyvin, mutta tämä ei riitä. - On selvää, että jokainen vuoro tulee voida suorittaa hyvin. Tämä luo turvaa ja uskoa järjestelmään niin hoitohenkilökunnalle kuin perheille. Työn kuormituksen ja kiireen pitkittyessä moni alan ammattilainen hakeutuu muualle ja tämä puolestaan vaikeuttaa tilannetta entisestään. Tilanne edellyttää HUS:lta nopeita ratkaisuja, sanoo SDP:n kansanedustaja ja Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma. HUS on ottanut henkilöstön huomioinnissa joitakin askeleita eteenpäin. Sairaanhoitopiiri tuki pääsiäisen aikaan henkilöstöään, joka jousti lomistaan ja varautui pääsisäiskiireisiin rahallisella kertakorvauksella. - Tämä on hyvä alku, mutta lisätoimia tarvitaan. Minulle tulleissa yhteydenotoissa kätilöt kertovat, ettei heille pystytä tosiasiassa takaa