SDP:n Taimela: Villit sähköyhtiöt kuriin lupamenettelyllä

Kansanedustaja Katja Taimela peräänkuuluttaa jättämässään kirjallisessa kysymyksessä viranomaisille toimivia keinoja puuttua epäselvyyksiin eräiden sähköyhtiöiden toiminnassa. Yhtenä vaihtoehtona tulisi harkita sähköyhtiön perustamisen tekemistä luvanvaraiseksi.

- Yhteydenotot ja mediatiedot kertovat sähköyhtiö Fi-Nergyn laskutukseen liittyvistä hyvin laajoista ja pitkään jatkuneista epäselvyyksistä. Nämä ongelmat ovat poikineet miltei 1000 valitusta Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Myös Energiavirasto on saanut lukuisia tutkintapyyntöjä Fi-Nergyn toiminnasta. Kuluttaja-asiamies harkitsee ryhmäkannetta asiassa, Taimela huomauttaa.

Kyseessä on tilanteet, joissa kuluttajat eivät ole saaneet rahojaan takaisin, joko tasauslaskuihin liittyen tai sopimusten päättyessä ennakkomaksujen hyvitysten kohdalla. Huhtikuussa 2020 Kilpailu- ja kuluttajavirasto vei Fi-Nergyn markkinaoikeuteen. Yhtiötä uhataan useilla 100 000 euron uhkasakoilla, ellei se muuta laskutus- ja sopimuskäytäntöjään. Fi-Nergy on kiistänyt uhkasakot ja valittanut niistä hallinto-oikeuteen. Koska asian oikeuskäsittely ei ole alkanut, on Fi-Nergy voinut jatkaa toimintaansa entiseen malliin.

- On kohtuutonta, että vilpillisesti toimiva yhtiö saa jatkaa toimintaansa ja aktiivista asiakashankintaa. Kuluttajan asema on kohtuuttoman heikko, kun viranomaisten toimintamahdollisuudet asiassa ovat osoittautuneet melkoisen mitättömiksi. Oma haasteensa on siinä, että Fi-Nergyn toimijoilla on taustallaan vastaavanlaisiin ongelmiin joutuneita yrityksiä. Oikeusprosessien ollessa pitkiä, näyttää siltä, että uhkasakkoja ja liiketoimintakieltoja on helppo kiertää mm. käyttämällä bulvaaneja tai perustamalla uusia yrityksiä.

- Ratkaisuna tilanteeseen on esitetty mm. sähköyhtiön perustamisen tekemistä luvanvaraiseksi. Tätä kautta lupa voitaisiin evätä, jos sen ehtoja rikotaan. Näin tilanteisiin pystyttäisiin puuttumaan nykyistä tehokkaammin. Kehottaisin harkitsemaan tätä vaihtoehtoa vakavasti, Taimela painottaa.