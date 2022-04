SDP:n Tarja Filatov: Kehysriihessä tuetaan 55 vuotta täyttäneiden työllistymistä

- Ikävä kyllä tilanne ei ole yhtä suotuisa ikääntyneiden työntekijöiden kohdalla. Rakennemuutos aiheuttaa työpaikkamenetyksiä ja vaikka uusia työpaikkoja syntyy, ikääntyneemmän työntekijän on yhä vaikea työllistyä. Siksi on tärkeää, että hallitus panostaa kehysriihen päätöksissä yli 55-vuotiaiden työllistymiseen.

Ensi vuonna otetaan käyttöön ikääntyneiden muutosturvakoulutus ja 55 vuotta täyttäneiden työhön paluun tuki. Muutosturvapaketin tarkoituksena on edistää työttömäksi joutuneiden ammatillisia valmiuksia tai valmiuksia toimia yrittäjänä, ja edistää irtisanotun nopeaa uudelleen työllistymistä.

- Tämä on tervetullutta apua, koska moni on tehnyt pitkän uran saman työnantajan palveluksessa ja työnhaun tavat ovat ajan kuluessa muuttuneet. Myös ammatillisen koulutuksen vahvistaminen on tarpeen, koska osaamistarpeet muuttuvat.

Valtio tukee myös kuntia ikääntyneiden velvoitetyöllistämisessä.

Lisäpanokset ikääntyneiden työllistymisen tueksi ovat 58,5 miljoonaa euroa vuosina 2023-2024 sekä 60,6 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja 62,8 miljoonaa euroa vuonna 2026. Tällä ratkaisulla ja riihen muilla päätöksillä tuetaan hallituksen tavoitetta nostaa työllisyysastetta ja vahvistaa julkista taloutta.

- Jotta tavoitteisiin päästään ja osaavan työvoiman saatavuus turvataan, tarvitaan myös ikääntyneiden työpanosta ja osaamista, Filatov muistuttaa.