SDP:n Tarja Filatov: Mielenterveyspalveluihin panostaminen on tärkeää myös työllisyyden vahvistamisessa

SDP:n Kim Berg: Hallitukselta lisätalousarviossa rahoitusta tärkeisiin yhteyksiin ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon 2.2.2023 16:22:56 EET | Tiedote

- Lisätalousarviossa saatiin rahoitusta Vaasassa teollisuudelle merkityksellisen meriväylän leventämiseen 4 milj. euroa, jolla varmistetaan satamien saavutettavuutta. On erittäin tärkeää, että pystymme tarjoamaan sellaisia liikenne- ja logistiikkayhteyksiä, joita tarvitaan myös yritysten toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi uudet ro-ro-alukset eivät sujuvasti mahtuisi nykyiseen meriväylään, joten väylän laajennus on tarpeen, sanoo vaasalainen kansanedustaja Kim Berg. - Samalla maakuntien lentoyhteyksiin saatiin tulevan heinäkuun ja ensi vuoden huhtikuun välille 17 miljoonaa euroa, joten lentojen jatkuminen myös Kokkolaan on onneksi turvattu. Suomi on iso maa ja sen takia lentämällä matkustaminen on välillä tarpeellista paikasta toiseen nopeasti pääsemiseksi, Berg jatkaa. - Oli myös aivan ensisijaista saada hyvinvointialueille 500 miljoonaan ylimääräinen panostus lisäbudjetissa. Se on erittäin tärkeä raha hoitojonojen purkamisessa ja hyvinvointivajeeseen vastaamisessa niin suoraan kuin