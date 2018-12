SDP:n Torsti iloitsee Oodi-kirjaston vastaanotosta: Oodi on kaikenlaisten ihmisten moderni kirjasto

Helsinkiläinen kansanedustaja Pilvi Torsti iloitsee siitä, että kaupunkilaiset ovat ottaneet upean ja uljaan Oodi-kirjaston omakseen. Keskustaan on saatu julkinen tila, jossa kaikki kaupunkilaiset voivat kokoontua. Torsti uskoo, että Oodi on oiva kokoontumispaikka myös vuodenvaihteen lomien aikana.

- Oodi on tarkoitettu kaikille. Siellä saa vierailla niin vanhat kuin nuoretkin, terveet ja sairaat, ihan kaikki ihmiset. Oodi on kaikenlaisten ihmisten kohtaamispaikka. Se ilmentääkin suomalaisen yhteiskunnan arvoja, mutta samalla se katsoo tulevaisuuteen. Pärjätäkseen Suomi tarvitsee yhä enemmän tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta, sanoo Torsti.

Kirjastot ovat kuuluneet suomalaiseen sivistykseen ja tasa-arvoiseen yhteiskuntamalliin. Torsti ei lainkaan yhdy kriittisiin kommentteihin kirjojen määrästä tai ompelukoneiden tarpeellisuudesta. Hänen mukaansa Oodi vie kirjaston uudelle tasolle moderneilla ratkaisuilla.

- Kirjat ovat kaiken ytimessä, mutta moderni kirjasto ei ole vain kirjoja. Tulevaisuudessa sivistys on yhä tärkeämpää ja siksi on keskeistä, että kirjastojen roolia pystytään kehittämään. Oodi on tästä oiva esimerkki ja edelläkävijä myös kansainvälisesti.

Suomen valtio ja Helsingin kaupunki päättivät rakentaa Oodin lahjana 100-vuotiaalle Suomelle.

- Päättäjälle Oodi on ollut hieno hanke. Budjetit pitivät ja lopputulos on hienompi kuin sinällään upeat havainnekuvat. Oodi ja etenkin ylimmän kerroksen kirjataivas herättää ainakin minussa valtavasti tunteita, Torsti päättää.