SDP:n Tuula Väätäinen: Hallitukselta tarpeellinen kädenojennus eläkeläisille ja etuuksien saajille

- Arkipäivän kustannusten nousu näkyy kaikkien kukkaroissa, mutta etenkin pienituloisten tilanne on vaikeutunut viime aikoina paljon. Ruoan, liikkumisen ja asumisen kustannukset ovat nousseet kovaa vauhtia ja pienituloisten toimeentulo on heikentynyt suhteessa nopeammin kuin muilla, Väätäinen toteaa.

- Vaikka suurin osa etuuksista, mukaan lukien kansan- ja takuueläkkeet on sidottu kansaneläkeindeksiin, niiden tarkistukset laahaavat nyt jäljessä, kun hinnannousu on nopeaa. Ei voida odottaa ensi vuoteen, vaan indeksitarkistukset on tehtävä aikaistettuna, Väätäinen linjaa.

- Siksi on erittäin hyvä, että hallitus on päättänyt tehdä elinkustannusten nousua vastaavan indeksikorotuksen etuuksin viimeistään elokuun alusta. On huomattava, että korotus heijastuu myös eläketulovähennykseen, eli se alentaa myös pieni- ja keskituloisten eläkeläisten verotusta, Väätäinen selvittää.

- Näinä vaikeina aikoina totutusta elintasosta joudutaan tinkimään. Oikeudenmukaisilla poliittisilla päätöksillä pystymme kuitenkin helpottamaan pienituloisimpien ihmisten toimeentuloa tässäkin ajassa, päättää Väätäinen.