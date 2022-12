SDP:n Tuula Väätäinen: Itä-Suomi sai EU-rahoitusta 25,13 miljoonaa euroa sotilaallisen liikkuvuuden hankkeelle

Kuntaministeri Paatero: Nuorten jengiytymiselle ei jalansijaa Suomessa – juurisyihin puuttumisessa kunnilla tärkeä rooli 19.12.2022 15:17:39 EET | Tiedote

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) on huolissaan nuorten osattomuuden ja näköalattomuuden kasvusta Suomessa. Koronakriisi on kärjistänyt ongelmien kasvua. Paatero näkee, että ongelmaan puuttumisen on lähdettävä laajasti myös kuntatasolta liikkeelle. Nuorten lisääntyvällä jengiytymisellä ja rikollisuudella ei saa olla jalansijaa Suomessa ja siksi tarvitaan ratkaisuja erityisesti ilmiön juurisyihin puuttumalla.