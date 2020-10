SDP:n Tuula Väätäinen: Olen iloinen opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä säilyttää Varastokirjasto Kuopiossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään tiistaina 13.10. tiedottanut Varastokirjaston tulevaisuudesta. Ministeriön päätöksellä nykyään Kuopiossa sijaitseva Varastokirjasto säilyy itsenäisenä ministeriön alaisena laitoksena ja toimipaikkana pysyy Kuopio. Varastokirjasto on valtakunnallisesti toimiva kirjasto, joka palvelee maamme muita kirjastoja nimensä mukaisesti vähentämällä kirjastojen kokoelmatilatarvetta ja varmistaa, että varastokirjaston kokoelmaan otettu aineisto on käytettävissä kustannustehokkaasti.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä ja valtion keskushallinnon tasolla on jo pitkään pohdittu Varastokirjaston mahdollista yhdistämistä Helsingin yliopiston yhteydessä toimivaan Kansalliskirjastoon. Asiassa ei ole kuitenkaan merkittävää edistymistä puoleen tai toiseen ennen nyt saatua opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä. Helsingin yliopiston ehtona Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston yhdistymiselle on ollut Varastokirjaston siirtäminen Mikkeliin, jossa yliopistolla on muutakin toimintaa.

Kansanedustaja Tuula Väätäinen on ilahtunut opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä pitää Varastokirjasto itsenäisenä virastona ministeriön alaisuudessa ja, että kirjaston sijainti pysyy jatkossakin Kuopiossa.



– Varastokirjaston toiminta Kuopiossa on ollut kustannustehokasta ja kirjaston palvelu nopeaa. Tämän puolesta puhuvat käyttäjäkunnan tyytyväisyys tarjottuihin palveluihin. En näe mitään syytä miksi varastokirjaston siirtoa Mikkeliin olisi pitänyt lähteä yrittämään. Varastokirjasto on toiminut hyvin Kuopiossa ja lakisääteiset tehtävät on hoidettu kunnialla. Olen iloinen, että asiaan on nyt vihdoin saatu selkeä päätös ja kirjasto saa jatkaa toimintaansa Kuopiossa. Näin turvaamme laadukkaan varastokirjastotoiminnan myös tulevaisuudessa, sanoo Väätäinen.