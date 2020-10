SDP:n Tuula Väätäinen: On kaikkien suomalaisten etujen mukaista, että kauan odotettu sote-uudistus saadaan nyt vietyä maaliin

Sote-ministerityöryhmä on tänään esitellyt sote-uudistuksen lausuntokierrokselta saatujen palautteiden pohjalta tehtyjä linjauksia ja muutoksia sote-uudistuksen lakiesitysluonnokseen. Jatkossa kaikkia uusia itsehallinnollisia sote-maakuntia kutsutaan nimellä hyvinvointialue. Tavoiteaikataulun mukaan sote-uudistusta koskeva lakiesitys annettaisiin eduskunnalle joulukuun alussa. Uudistuksen tavoitteena on vähentää alueellisia eroja ihmisten hyvinvoinnissa ja terveydessä. Sekä varmistaa yhdenvertaiset ja toimivat terveyspalvelut koko maassa. Jatkossa yhdenvertaisen julkisen terveydenhuollon tarjoaminen on yhden julkisen toimijan vastuulla hyvinvointialueiden muodossa.

Kuva: Jukka-Pekka Flander

– Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen alueelliset erot ovat päässeet kasvamaan liian suuriksi. Ongelmia ei ole pelkästään palveluiden saatavuudessa vaan myös hoitoon pääsyssä. Ihmiset ovat tällä hetkellä hyvinkin eriarvoisessa asemassa eripuolilla Suomea. On kaikkien suomalaisten etujen mukaista, että kauan odotettu sote-uudistus saadaan nyt vietyä maaliin. Suomalaiset tarvitsevat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja riippumatta omasta varallisuudesta tai kotipaikasta, sanoo SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen. Sote-uudistuksen rahoitusmalli tähtää alueellisten terveyserojen kaventamiseen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutarvetta arvioidaan jatkossa sairastavuuden, ikärakenteen ja muiden vastaavien tarvetekijöiden pohjalta eri puolilla Suomea. Lisäksi kuntien valtionosuusjärjestelmään on lisätty uusi asukasmäärän kasvua koskeva lisäkriteeri, jolla vastataan kasvukuntien väestömäärän kasvun aiheuttamiin palvelutarpeiden lisäyksiin. – Sote-uudistuksella pyritään kaventamaan alueellisten terveyserojen valtavaa railoa. Tämä näkyy uudistuksen rahoitusmallissa. Rahoitusta kohdistetaan jatkossa eri alueille niiden palvelutarvetta vastaavasti. Hallituksen tavoitteena pitkällä tähtäimellä on tietenkin verotusoikeuden saaminen hyvinvointialueille. Näin alueet kantaisivat vastuun omasta rahoituksestaan. Pidän tärkeänä, että sote-ministerityöryhmä on myös huomioinut kasvukeskukset lisäämällä sote-uudistuksen lakiluonnokseen uuden asukasmäärän kasvuun perustuvan lisän. Näin esimerkiksi Pohjois-Savossa Kuopion kaltainen kasvukeskus pystyy paremmin vastaamaan väestönkasvun aiheuttamaan palveluiden lisäys- ja kehitystarpeeseen paremmin, kertoo Väätäinen.

