SDP:n Tuula Väätäinen: Parhaiten tuemme ravintoloita käyttämällä niiden palveluita

SDP:n Eloranta: Alle 18-vuotiaiden rikosten uhrien esitutkinta tulee tehdä kiireellisesti 29.5.2020 10:40:26 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien alaikäisten rikosten uhrien esitutkintaa. Nykyisessä esitutkintalaissa velvoitetaan poliisia suorittamaan esitutkinta kiireellisesti, kun rikoksesta epäilty on alaikäinen. Kiireellisyyttä ei kuitenkaan velvoiteta silloin, kun rikoksen uhri on alaikäinen. Tähän olisi Elorannan mielestä syytä saada korjaus. - Lain mukaan tulee esitutkinta suorittaa aina ilman tarpeetonta viivästystä. Rikoksesta epäillyn ollessa alaikäinen velvoitetaan kiireellisyyteen. Kun rikoksen uhri on alaikäinen ei laki sen sijaan velvoita kiireellisyyteen. Tämä olisi kuitenkin tärkeää alaikäisen uhrin suojelun näkökulmasta, jotta traumaattinen asia saadaan nopeasti käsiteltyä ja syntyneitä haittoja voidaan hoitaa eikä elinikäisiä vaurioita pääsisi syntymään. Aikainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy antaisi paremmat mahdollisuudet selvitä traumaattisesta kokemuksesta, Eloranta toteaa. - Trauman käsittely on helpompaa, kun se on saatu