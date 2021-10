SDP:n Tuula Väätäinen: Pohjois-Savoon hyvin rahaa EU:n alue ja rakennepolitiikan aluejaossa

SDP:n Anneli Kiljunen: Osaajapulaan on vastattava nyt 30.9.2021 09:39:24 EEST | Tiedote

Kuntien työvoimaennusteen mukaan hoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja lastentarhanopettajien osaajapula on julkisella sektorilla suurinta nyt sekä lähitulevaisuudessa. Työntekijävaje on tällä hetkellä kuntasektorilla tuhansia ja tulevien vuosien aikana eläköitymisennuste on 33,5 prosenttia kaikista kunta-alan työntekijöistä. - Osaajapulaan on vastattava nyt. Nykytilanne on korjattava sekä vastattava eläköitymisestä koituvaan henkilöstövajeeseen. Kyse on lopulta kuntalaisten ja kunta-alan työntekijöiden hyvinvoinnista. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa meillä on pulaa parhaillaan psykologeista, sosiaalityöntekijöistä, lääkäreistä, sairaanhoitajista ja lastentarhanopettajista, painottaa Kiljunen. Hallitus oikealla tiellä Rinteen ja Marinin hallitus ovat kääntäneet koulutuspolitiikan suunnan. Pysyvät korotukset korkeakoulujen perusrahoituksiin sekä indeksikorotukset on tehty vuodesta 2020 alkaen. Lisäksi maksuttoman toisen asteen oppivelvollisuuden vuoksi jokaisella nuorella on jatkossa tuleva