SDP:n Tuula Väätäinen: Suunta on oikea, kevyellä liikenteellä esteettömästi eteenpäin

Iisalmen kaupunki sai tätä rahaa 18 000 euroa keskustaajaman alueelle Iisalmen pyöräpysäköinnin kehittämissuunnitelmalle Ihmeen sujuvasti pyörällä perille.

Liikkumisen ohjaus on viisaan liikkumisen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista sekä kasvattaa joukkoliikenteen ja muiden liikkumispalveluiden sekä kävelyn ja pyöräilyn suosiota.

- Tällä avustuksella päästään aloittamaan pyöräilyn edistäminen alueella, toteaa kansanedustaja Väätäinen ja lisää, että toimilla on myös kansanterveydellistä merkitystä ympäristösyiden lisäksi.

Kuopion kaupunki sai hankkeelle Esteettömyys kivijalkana Kuopion liikenneturvallisuuden kehittämisessä 35 100 euroa. Hanke on yksi tieliikenteen turvallisuushankkeista v. 2022.

- Suomi on mallimaa rakennetun ympäristön esteettömyydessä, mutta tätä työtä on jatkettava ja on hienoa, että avustusta saatiin juuri Kuopioon, iloitsee Väätäinen ja toteaa, että alueen kuntapäättäjien pitää jatkossakin ottaa kaikessa päätöksenteossa esteettömyys huomioon.