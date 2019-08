SDP:n Tuula Väätäinen: Viranomaisiin kohdistuvia väkivallantekoja ei voida katsoa läpi sormien

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen toteaa, että viranomaisiin kohdistuvia väkivallantekoja ei voida katsoa läpi sormien. Väätäisen mukaan poliisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilökuntaan ja muihin viranomaisiin kohdistuvat väkivallanteot ja väkivallan uhka ovat ilmiö, joka tulee kitkeä jo ennalta.

− Suomalainen yhteiskunta on monilla mittareilla mitattuna turvallinen maa. Tästä huolimatta on sanottava, että ilmapiirimme on muuttumassa koko ajan epävarmempaan suuntaan. Viranomaisiin kohdistuvat väkivallanteot ja väkivallan uhka täytyy ottaa kerta kaikkiaan tosissaan, Väätäinen vaatii.

Väätäinen pitää esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa riittävää henkilöstön määrää ja turvatoimia avaimena väkivallan uhan vähentämiseen. Poliisien osalta puolestaan kenttäpoliisien määrän nostaminen on keino, jolla turvallisuustilannetta pystytään vahvistamaan ammattikunnan arjessa.

− Viimeaikaisten tapahtumien valossa pidän viisaana sitä, että poliisien määrää nostetaan hallitusohjelmassa esitetyllä tavalla. Vastaavasti sitovan hoitajamitoituksen toteuttaminen tulee vahvistamaan hoito- ja hoiva-alalla koettua turvallisuutta. Nämä ovat politiikkatoimia, jotka pureutuvat asian ytimeen.