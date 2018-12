SDP:n valiokuntaryhmä esittää hylkäystä irtisanomislaille – Irtisanomisten helpottaminen ei lisää työllisyyttä

Kansanedustaja Salonen: Pienen Suomen on oltava yhtenäinen ollakseen suuri 6.12.2018 12:00 | Tiedote

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) puhui Rauman sankarihaudoilla 6.12. sota-ajan muistoista ja kiitollisuudesta itsenäisyyden puolesta taistelleille. Salonen toteaa sotien jälkeisten vuosien määrittäneen pitkälti sen, mitä suomalainen yhteiskunta nykyään on. Suomen nousu Euroopan ja jopa maailman vahvimpien joukkoon ei olisi mahdollista ilman jokaisen suomalaisen panosta. Salonen korostaa yhteenkuuluvuuden arvoa. - Pienen kansankunnan on oltava yhtenäinen ollakseen suuri. Sen on oltava tasa-arvoinen luodakseen yhteenkuuluvuutta, hajottamisen sijaan. Sen on uskottava sivistykseen ja oikeudenmukaisuuteen, pärjätäkseen muutoksissa. Suomen on oltava vahva omassa uskossaan ja arvoissaan, ja johdettava niiden avulla maailmaa. Vahvuutemme ei ole vieläkään fyysinen ylivoima, vaan henkinen ylivoima. Salonen katsoo suomalaisen sisun merkityksen olleen suuri sekä sotien aikana, että sotien jälkeisenä aikana yhteiskunnan jälleenrakentamisen kannalta. - Suomalainen sisu on yhdistelmä pitkäjänte