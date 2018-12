SDP:n valiokuntaryhmä vaatii todellista tukea työttömille aktiivimallin kepin sijaan

SDP:n Harakan ryhmäpuhe budjetin palautekeskustelussa 17.12.2018 14:28 | Tiedote

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2019 - palautekeskustelu Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 17.12.2018 Kansanedustaja, SDP:n valtiovarainvastaava Timo Harakka Muutokset puhuttaessa mahdollisia Arvoisa puhemies, Kaikki me täällä iloitsemme talouskasvusta, johon Suomi on vihdoin päässyt mukaan. On myös erinomaista, että joidenkin tulojen aikaistuttua tämän vuoden viimeistä velkaerää ei tarvinnut nostaa. Sotaveteraaneja ja heidän läheisiään varmaan kyllä ihmetyttää, että jos on varaa maksaa velkaa pois, niin miksi Sipilän hallitus leikkaa rintamalisää? Sosialidemokraatit toivoisivat hallitukselta sen verran joulumieltä, että tehdään tarvittavat lakimuutokset, eikä leikata niiltä miehiltä ja naisilta, jotka ovat itsenäisyytemme turvanneet. Arvoisa puhemies, Talouskasvu hidastuu jo nyt, ilmenee valtiovarainministeriön tänään julkaisemista tiedoista. Huippu oli 2017. Siksi huoli nousee esiin: hetken meni hyvin – entä huomenna? Ja jo tässä keltaisessa kirjassa ennustett