SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm vetoaa vanhempiin: Muistuttakaa nuorianne, ettei venäläistaustaisia lapsia pidä syyllistää Ukrainan tilanteesta

Sosiaaliseen mediaan leviää järkyttävää kuvastoa Ukrainan sodasta. Monet lapset ja nuoret seuraavat tilannetta mieluummin sosiaalisen median kuin perinteisten uutisvälineiden kautta. Siellä leviävä materiaali on kirjavaa näkökulman ja todenperäisyyden osalta. Usein se on myös tarkoituksella tunteisiin käyvää. Se on ymmärrettävää. Putinin hallinnon mielivaltainen hyökkäyssota järkyttää maailmanlaajuisesti niin aikuisia kuin nuoriakin. Kun tunteet käyvät kuumana, on aikuisten tehtävänä auttaa nuoria käsittelemään tapahtunutta ja asettaa se oikeaan viitekehykseen. On myös tärkeää kertoa nuorille, ettei Suomeen kohdistu mitään välitöntä uhkaa.

Viime päivinä on uutisoitu monien venäläistaustaisen ihmisten kokevan tilanteen ahdistavana ja hävettävänä. Siksi on tärkeää sanoa ääneen, ettei tämä sota ole tavallisten venäläisten, eikä varsinkaan Suomessa asuvien venäläistaustaisten syytä. Vastuu sodasta ja sen aiheuttamista mittaamattomista inhimillisistä kärsimyksistä on yksin Putinilla ja hänen lähipiirillään Venäjän hallinnossa. Tavalliset venäläiset eivät tätä sotaa halunneet, ei vaikka heille on vuosia syötetty valheellisia tarinoita Ukrainan tilanteesta.

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm on erityisesti huolissaan siitä, etteivät venäläistaustaiset lapset ja nuoret joudu syrjinnän tai kiusaamisen kohteeksi Venäjän hallituksen sotatoimien takia

-Sota tuottaa valtavasti turhaa inhimillistä kärsimystä. Meillä kaikilla on velvollisuus ja vanhempina myös erityinen mahdollisuus vaikuttaa siihen, etteivät Suomessa asuvat lapset joudu sijaiskärsijöiksi, Malm vetoaa.

-Suomessa asuvilla venäläisillä tai venäläistaustaisilla lapsilla ja nuorilla ei ole mitään tekemistä Putinin hallinnon kanssa. Heidän on voitava elää omaa elämäänsä Suomessa aivan samalla tavalla normaalisti kuin ennenkin.

- Vetoan vanhempiin, että tästäkin asiasta puhutaan perheissä. Avoimella ja rauhallisella keskustelulla voidaan poistaa nuorien turhia pelkoja. Samalla on hyvä muistuttaa, ettei ketään pidä syyllistää oman tai vanhempien kielen tai alkuperän takia, Malm päättää.