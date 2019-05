Sdp:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari vappupuheessaan: Infrainvestoinnit ovat yksi Suomen tärkeimmistä tulevaisuusinvestoinneista

Tarja Filatov: Korkea työllisyys on yhä ykköstavoite - koulutus auttaa sen saavuttamisessa 1.5.2019 12:45:00 EEST | Tiedote

- Työllisyysasteen nostamisessa oleellista on panostaa osaamiseen ja tuottavuuden nousuun ja siihen, että työhön saadaan työttömiä ja nykyisin työvoiman ulkopuolella olevia ihmisiä entistä enemmän. Tämä edellyttää lisäpanostusta osatyökykyisten työllistämiseksi, kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) toteaa vappupuheessaan Hämeenlinnan Tuuloksessa. - Suomi on jäljessä muiden Pohjoismaiden työllisyysasteesta. Tämä jättää meidät jälkeen hyvinvointivaltion palveluissa. Siksi työllisyyden vahvistaminen on yhä keskeinen tulevaisuushaaste. - Työllisyysaste ei kerro kaikkea. Suomen työllisyys on esimerkiksi mallimaana pidettyä Tanskaa korkeampi, jos työllisyys muutetaan kokoaikatyöksi. Finanssikriisi pudotti Suomessa korkeasti koulutettujen nuorten aikuisten työllisyyden Pohjoismaiden hännille, vaikka ennen kriisiä olimme kärjessä. Muutoin koulutustaso on taantumassa. - Peruskoulu on yksi viisaimmista uudistuksista mitä Suomessa on tehty. Nyt on aika tehdä seuraava loikka ja turvata kaikille nuor