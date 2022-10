SDP:n Viitanen ja Eloranta: Hyviä uutisia e-kirjojen lainauskorvauksesta

Puolustusvaliokunnan jäsen, SDP:n kansanedustaja Mika Kari: Aidan rakentaminen itärajalle on osa laajempaa varautumista hybridiuhkiin 18.10.2022 18:15:42 EEST | Tiedote

Puolustusvaliokunnan ja rajaturvallisuutta käsittelevän hallintovaliokunnan jäsenenä vuodesta 2011 istunut SDP:n kansanedustaja Mika Kari toteaa, että suomalainen rajaturvallisuus on korkealla tasolla ja erilaisiin uhkiin on jo olemassa ennakkosuunnitelmat. Raja-aidan rakentaminen on yksi osa tätä turvallisuusvarautumista. ”On tärkeää, että rajakokonaisuuden valmistelu tehdään raja- ja turvallisuusviranomaisten hyvän harkinnan ja valmistelun pohjalta."