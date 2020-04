SDP:n Viitanen: Yritysten tukihuteja ei tule hyväksyä

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma: Business Finlandin rahanjako keskeytettävä 21.4.2020 13:10:35 EEST | Tiedote

- Business Finlandin avustusten jako on välittömästi keskeytettävä ja avustusten jaon ohjeistus arvioitava uudelleen, vaatii kansanedustaja, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan varajäsen Eveliina Heinäluoma. Heinäluoman mukaan julkisuudessa olleet tiedot viittaavat siihen, että suuri osa avustuksista menee jonninjoutavaan konsulttipuuhasteluun eikä auta todellisissa vaikeuksissa olevia yrittäjiä. - Julkisuuteen tulleet tiedot avustusten jakamisesta herättävät suuren huolen, kohdistuvatko Business Finlandin tuet nyt oikein. Business Finlandin kautta on päätetty ohjata 200 miljoonaa euroa yritysten kehittämishankkeisiin ja ensitiedot kertovat, että maksimituen saajien joukossa on yrityksiä, joiden on vaikea nähdä olevan eniten koronasta kärsineiden joukossa, Heinäluoma ihmettelee. Monien ravintola-alan ja matkailuyrittäjien työt ovat keskeytyneet kokonaan, mutta heidän hätäänsä yhteiskunta ei ole reagoinut. Sen sijaan vakavaraiset ja täysimääräisiä verovapaita osinkoja jakavat yhtiöt naut