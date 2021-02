SDP:n Viljanen: Huolehditaan sosiaalialan vetovoimasta ja panostetaan työntekijöiden jaksamiseen

SDP:n Kymäläinen: Vihreät tekevät kuntavaalikampanjaa mielikuvilla 20.2.2021 18:26:01 EET | Tiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) ihmettelee vihreiden varapuheenjohtajan Jaakko Mustakallion ulostuloa lähijunaliikenteen kehittämisestä. - SDP ei vastusta lähijunaliikenteen kasvattamista – päinvastoin, sen on oltava liikennepolitiikan tavoite. Aito, kestävä siirtymä lähijunaliikenteeseen vaatii pitkäaikaisen rahoituksen ja kaikkia kansalaisia palvelemaan kykenevän esteettömän ja houkuttelevan kaluston. Kustannusten ohittaminen pelkällä seisakkeiden korjaamisella on mielikuvapolitiikkaa, ei realismia, sanoo Kymäläinen. Operatiiviset asiat ovat yhtiöiden johdon päätettävissä sekä vastuulla. Tällaisia operatiivisia asioita ovat esimerkiksi yhtiöiden investointipäätökset koko elinkaaren ajalta. Uusien ostoliikenneyhteyksien avaaminen ja liikennemarkkinan regulaatiokysymykset eivät ole omistajaohjauksellisia asioita. - VR on ilmoittanut viime vuonna, että se kierrättää liikennekelvotonta kalustoa. Samalla yhtiö on itse ilmoittanut, että